У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу Харкова 2 січня

У важкому стані ще одна людина.

Уже є друга жертва російського обстрілу Харкова 2 січня.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.

Загалом у медзакладах Харківщини залишаються 16 потерпілих. На стаціонарному лікуванні перебувають 11 жінок і 5 чоловіків, серед них 9-річний хлопчик.

"За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин", - додав Синєгубов.

Він також повідомив, що у важкому стані перебуває 56-річний чоловік. "Його було прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові ураження. Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях", - зазначив Синєгубов.