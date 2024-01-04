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Розкрадання 200 млн грн Укргазбанку: банкір Ігнатенко відбувся мізерним штрафом замість позбавлення волі, - “Українська правда”

Крім штрафу в 51 тисячу гривень, банкір має повернути державі 35 мільйонів збитків.

Розкрадання 200 млн грн Укргазбанку: банкір Ігнатенко відбувся мізерним штрафом замість позбавлення волі, - “Українська правда”
банкір Олександр Ігнатенко
Фото: Інтерфакс-Україна

Один з фігурантів справи про розкрадання 200 мільйонів гривень "Укргазбанку" банкір Олександр Ігнатенко пішов на угоду зі слідством та замість покарання у вигляді 7-12 років в’язниці отримав штраф у 51 тисячу гривень, повідомляє “Економічна правда” із посиланням на матеріал “Української правди”. 

"Ігнатенко не мав би опинитись на свободі. Його підозрювали за дуже тяжкою статтею – розкрадання в особливо великих розмірах, що загрожує 7–12 роками тюрми. За таких звинувачень відпускати злочинця на свободу не можна", – йдеться в статті.

Однак у листопаді 2023 суд пішов на такий крок - Ігнатенка засудили не за розкрадання і навіть не за підробку документів. 

Звинувачення йому змінили на службову недбалість. І призначили покарання навіть м'якше, ніж передбачає ця нетяжка стаття.

Нікому не відомий ФОП, якого судили разом із Ігнатенком, отримав за співучасть у схемах умовне покарання. Тобто має ризик потрапити в тюрму, якщо він знову згрішить.

А високопосадовий банкір відбувся лише штрафом у 51 тисячу гривень. Окремо він має повернути державі 35 мільйонів збитків.

"У справі вже згаданого банкіра Ігнатенка, наприклад, покази, які він зобов'язався надати, навіть не стосуються головного злочину – схем із розкрадання. Оскільки офіційно він уже не значиться співучасником цих схем. Навіть якщо Ігнатенко і дав корисні свідчення, як запевняють джерела УП, це означає, що домовленості з ним носять дещо неформальний, не зафіксований в угоді характер", – йдеться у матеріалі.

Крім цього, для Ігнатенка компенсація збитків не стала справжнім покаранням. У суді він визнав, що це не становитиме для нього надмірного тягаря, оскільки він має заощадження та володіє значною кількістю вартісного рухомого та нерухомого майна.

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