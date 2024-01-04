Смертельна ДТП на Житомирщині: нардепу Ніколаєнку пом’якшили запобіжний захід

У листопаді на Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину.

Народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив на смерть 18-річну місцеву жительку, змінили запобіжний захід — із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Печерського суду міста Києва.

Відповідну ухвалу слідчого судді прийняли 29 грудня 2023 року.

На підозрюваного покладені обов'язки. Зокрема, не змінювати місце проживання, місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право виїзду за кордон.

Запобіжний захід обрали до 6 лютого 2024 року.

9 листопада у Печерському суді Києва народному депутату України Андрію Ніколаєнку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.