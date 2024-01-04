Житель Черкас проведе 9 років за ґратами за “злив” ворогу позицій українських військових та систем ППО

Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України. Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.
З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами.
За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.
До вироку суду він перебував під вартою.
- У грудні киянин отримав 15 років тюрми за підготовку повітряних ударів по столиці. Агент “Нарік” їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку об’єктів.
- Раніше в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду. Засуджений також є підозрюваним у справі про заворушення “Антимайдану” 2 травня 2014 року в Одесі.