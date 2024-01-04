Житель Черкас проведе 9 років за ґратами за “злив” ворогу позицій українських військових та систем ППО

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.

Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України. Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.

До вироку суду він перебував під вартою.