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Житель Черкас проведе 9 років за ґратами за “злив” ворогу позицій українських військових та систем ППО

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.

Житель Черкас проведе 9 років за ґратами за “злив” ворогу позицій українських військових та систем ППО
Фото: Черкаська обласна прокуратура

Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України. Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень.

До вироку суду він перебував під вартою.

  • У грудні киянин отримав 15 років тюрми за підготовку повітряних ударів по столиці. Агент “Нарік” їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку об’єктів.
  • Раніше в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду. Засуджений також є підозрюваним у справі про заворушення “Антимайдану” 2 травня 2014 року в Одесі.
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