Киянин отримав 15 років тюрми за підготовку повітряних ударів по столиці

Агент “Нарік” їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку об’єктів.

Російський агент отримав 15 років тюрми за підготовку повітряних ударів по Києву.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної групи фсб, яку було знешкоджено у вересні 2022 року. Тоді кіберфахівці СБУ провели у Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, що готували серію повітряних ударів по столиці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста. Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки.

Співробітники Служби безпеки заявили, що своєчасно викрили російського агента і тим самим запобігли серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі Києва.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області.

До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом «Нарік».

Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів.

Отримані файли «Нарік» передавав ворожому агенту, який потім «звітував» через месенджер перед своїм російським куратором.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Його спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми.

Тим часом в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду. Засуджений також є підозрюваним у справі про заворушення “Антимайдану” 2 травня 2014 року в Одесі.