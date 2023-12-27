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Тарнавський вважає, що наступний рік може бути ще важчим

Ворог робитиме все, щоб завадити звільненню територій. 

Тарнавський вважає, що наступний рік може бути ще важчим
Фото: Таранавський у Telegram

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що наступний рік на війні може бути ще важчим. Про це він сказав у інтерв'ю BBC Україна.

Він пояснив, що чим ближче до звільнення територій, тим буде важче. Ворог битиме все для того, щоб завадити.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий", – сказав командувач.

  • Учора Верховний головнокомандувач Валерій Залужний сказав, що 2024 рік відрізнятиметься, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.
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