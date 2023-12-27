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Динаміка зростає: росіяни за час повномасштабної війни застосували проти українських захисників 465 хімічних атак

З них лише за грудень поточного року 81 випадок.

Динаміка зростає: росіяни за час повномасштабної війни застосували проти українських захисників 465 хімічних атак
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.

Про це повідомило Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

У грудні - 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня цього року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження. 

Нещодавно американський Інститут вивчення війни повідомив, що армія РФ використовує хімічну зброю на лівому березі Херсонщини. Зокрема, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

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