З них лише за грудень поточного року 81 випадок.

Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.

Про це повідомило Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

У грудні - 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня цього року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни повідомив, що армія РФ використовує хімічну зброю на лівому березі Херсонщини. Зокрема, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.