Леонід Остальцев пішов воювати в 2014 році. Повернувшись, він відкрив піцерію Pizza Veterano, але після 24 лютого поставив бізнес на паузу та повернувся на фронт.

Журналісти проєкту "Український Свідок" розповіли про Леоніда Остальцева – українського бізнесмена, ветерана війни на Донбасі. Він є засновником групи компаній Veterano, до якої входить відома у Києві піцерія Pizza Veterano.

Нині Леонід - рядовий патрульної поліції із позивним "Одуванчік", який займається FPV-дронами, аеророзвідкою та працює з ударними комплексами. Свій бізнес він наразі поставив на паузу.

"Піцерією не займаюсь від початку повномасштабної війни. Перші два місяці були дуже інтенсивними і я зрозумів, що не хочу займатись бізнесом. Але, на щастя, його є на кого залишити", – зазначив бізнесмен.

У підрозділі Леоніда служить Андрій Хливнюк. "Я дуже поважаю Андрія, – каже він. – Його плюс у тому, що він вважає себе таким, як всі. Так, у нас є плюшки від того, що Андрій служить у нашому підрозділі. Але в інших підрозділах теж є зірки".

Леонід розповів про паритет FPV між українцями та росіянами.

"Зараз ситуація ускладнюється. Як виявилося, ворог має більше нічних засобів. У нас вони теж є, але дуже мало і не у всіх. Ми – команда, яка постійно рухається вперед, аби виконувати задачі. Але навіть за цих умов маємо тільки одну тепловізійну камеру. Це дуже мало". На питання, чи варто вкладати сили та ресурси у розробку FPV-дронів, Леонід відповідає так: "Ніхто не думав, що FPV вистрілять - вони вистрілили. На сьогодні це найефективніша зброя, принаймні, на моїй ділянці фронту. Але ніхто не знає, що буде за пів року. Можливо, стане недоцільно виробляти БМП, бо якась **** за тисячу доларів її просто спалить", – розповідає військовий.

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Перемогою у цій війні він вважатиме повернення до кордонів 1991 року. Але не тільки.

"Мені б дуже хотілося, аби росіяни вбили увесь свій парламент та забрали своїх військових з території України. Потім обрали нормальний парламент та закріпили кордони 1991 року у своїй Конституції. Тоді, можливо, років через п’ятдесят наші діти зможуть знайти спільну мову. А переможе у цій війні не найсильніший або найрозумніший, а той, хто не зупиниться та буде йти вперед. Переможе найбільш твердолоба країна. І це будемо ми, інших варіантів у нас нема", - додав Остальцев.

У квітні минулого року в Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.