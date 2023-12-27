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20% флоту Російської Федерації вже немає, – Данілов

Серед знищених суден – великі десантні кораблі. 

20% флоту Російської Федерації вже немає, – Данілов
ВДК Новочеркаськ
Фото: чорноморський флот

Україна хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення від ворога території. Але паралельно з цим відбувалися важливі події на Чорному морі, сказав у інтерв'ю Голосу Америки секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Україні вдалося знищити майже чверть російського флоту. Зокрема, великих десантних кораблів.

"Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту «Москва»", – сказав він.

Данілов додав, що Крим є вкрай важливим для України, як і решта територій.

"Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", – сказав він.

Удари по флоту РФ

  • Говорячи про результати літнього наступу, президент Володимир Зеленський визнавав, що досягти бажаних успіхів не вдалося, але водночас Сили оборони досягли великих успіхів на морі. 
  • Протягом літа і осені українські Сили оборони завдавали влучних ударів по російському флоту та складах на території окупованого Криму. У листопаді було вражено два військові катери. На борту перебував екіпаж та броньована техніка. Перший – корабель більш давнього проєкту 1176 “акула”, другий – новіший, проєкту 11770 “серна”. Обидва затонули.
  • А до того внаслідок атаки на судноремонтний завод великих пошкоджень зазнав ракетоносій "Аскольд". В "Аскольда" вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку. Для удару використали SCAPL/Storm Shadow.
  • У жовтні СБУ разом з Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками. 
  • На початку жовтня спецпризначенні ГУР десантувалися на територію Криму і завдала вогневого ураження окупантам. На жаль, були втрати і з української сторони.
  • Трохи раніше, на День незалежності, ГУР та ВМС теж здійснили висадку на територію окупованого Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. 
  • На додачу до цих атак, прилітало по кримських системах ППО і складах. 
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