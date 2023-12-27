20% флоту Російської Федерації вже немає, – Данілов

Україна хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення від ворога території. Але паралельно з цим відбувалися важливі події на Чорному морі, сказав у інтерв'ю Голосу Америки секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Україні вдалося знищити майже чверть російського флоту. Зокрема, великих десантних кораблів.

"Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту «Москва»", – сказав він.

Данілов додав, що Крим є вкрай важливим для України, як і решта територій.

"Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", – сказав він.

Удари по флоту РФ

Учора вночі Повітряні сили вдарили по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що стояв у порту Феодосії. Судячи з вибухів, на борту були боєприпаси.