Уночі РФ атакувала Україну 46 "шахедами" з двох напрямків

ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Цієї ночі росіяни атакували ударними безпілотниками Shahed із двох напрямків: Балаклави – окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська – Краснодарський край (РФ).

Зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. Силам оборони вдалося збити 32 безпілотники, повідомили в Повітряних силах.

"Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram