Уночі РФ атакувала Україну 46 "шахедами" з двох напрямків

Цієї ночі росіяни атакували ударними безпілотниками Shahed із двох напрямків: Балаклави – окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська – Краснодарський край (РФ).
Зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. Силам оборони вдалося збити 32 безпілотники, повідомили в Повітряних силах.
"Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.
- Атаки ударними безпілотниками Росія проводить щоночі. Нещодавно ворог почав активно застосовувати їх проти Херсона.