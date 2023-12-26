Головне за вівторок, 26 грудня: обстріл вокзалу в Херсоні, брифінг Залужного

У Львові пройшла мирна акція на підтримку воїнів маріупольського гарнізону, які зараз у російському полоні.

Увечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Поліцейські розпочали евакуацію людей, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Ще двоє поліцейських в лікарні з осколковими пораненнями.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 59 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське.

Авіація сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту рф "Новочеркаськ".

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 грудня – в нашій новині.

Сьогодні внаслідок обстрілів Бахмутського та Покровського районів Донеччини загинули 4 людини, ще 3 поранені.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними слідства, 26 грудня близько 08:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл Торецька. Від вибухів на власному подвір’ї загинула жінка 67 років, а на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.

У той же час окупанти атакували смт Північне м. Торецька, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.

Уже через дві години російська армія обстріляла Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами. Її ушпиталили з відкритим переломом черепа та забоєм головного мозку, множинними осколковими пораненнями всього тіла. Наразі стан постраждалої оцінюють як важкий.

Крім того, російські війська вдарили по Костянтинівці Покровського району. Перебуваючи у власній домівці, загинула жінка 61 року, якій уламки російського снаряду пробили грудну клітину та черевну порожнину.

Від збройної агресії росіян продовжують страждати цивільні українці. сьогодні опівдні окупаційні війська атакували Херсонщину, загинули двоє цивільних.

Надвечір російська армія знову атакувала Херсонську область. Через масовані обстріли постраждали троє мирних жителів, один чоловік загинув.

Президент провів Ставку, на якій йшлося про планування наступного року та забезпечення Сил оборони та безпеки.

Були доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – запевнив він.

За словами президента, окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. "Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – сказав він.

Президент додав, що як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", – написав Зеленський.

Військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. Про це в ефірі телемарафону розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри і таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави і відповідно формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс", – сказав він.

Головнокомандувач також зазначив, що цифру "400 до 500 тисяч мобілізованих" було сформовано на весь наступний рік.

"Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми її сформували і на наступниий рік. Вона звісно враховує покриття поточного некомплекту, який виник; формування нових військових частин, а також – прогнозування наших втрат... Відповідно озвучувати цифру щодо будь-якого розділу цих показників я не можу, бо це – військова таємниця", – наголосив Залужний.

Інші заяви Залужного – в наших новинах.

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито у додатку "Дія" почали приходити електронні повістки. Як доказ цьому російські пропагандисти поширюють відповідні "скриншоти".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. "Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що в "Дії" не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що, поширюючи подібні фейки, росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців, і закликали довіряти лише верифікованим джерелам.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!