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Сьогодні внаслідок обстрілів Бахмутського та Покровського районів Донеччини загинули 4 людини, ще 3 поранені

Зокрема, люди загинули у Торецьку, Авдіївці та Костянтинівці Покровського району.

Сьогодні внаслідок обстрілів Бахмутського та Покровського районів Донеччини загинули 4 людини, ще 3 поранені
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: змі окупантів

Сьогодні внаслідок обстрілів Бахмутського та Покровського районів Донеччини загинули 4 людини, ще 3 поранені. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 26 грудня близько 08:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Торецька. Від вибухів на власному подвір’ї загинула жінка 67 років, а на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.

У той же час окупанти атакували смт Північне м. Торецька, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.

Уже через дві години російська армія обстріляла м. Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами. 

Після того, як потерпілій надали невідкладну медичну допомогу, її ушпиталили з відкритим переломом черепа та забоєм головного мозку, множинними осколковими пораненнями всього тіла. Наразі стан постраждалої оцінюють як важкий.

Крім того, російські війська вдарили по с. Костянтинівці Покровського району. Перебуваючи у власній домівці, загинула жінка 61 року, якій уламки російського снаряду пробили грудну клітину та черевну порожнину. 

Від збройної агресії росіян продовжують страждати цивільні українці. Зокрема, сьогодні опівдні окупаційні війська атакували Херсонщину, загинули двоє цивільних.

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