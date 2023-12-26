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Мінкультури внесло російських співака та актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Наразі в цьому переліку перебуває 213 осіб.

Мінкультури внесло російських співака та актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
Фото: dpsu.gov.ua

Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До переліку внесли російського актора Олексія Кравченка та російського співака Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомо, що Кравченко знімався у пропагандистській стрічці "Солнцепек", у якій йдеться про те, як українська армія нібито нападає на Донбас і розвʼязує війну. Цей фільм, а також акторів та творчу групу 2021 році Мінкульт вніс до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

Ярослава Дронов, за даними, відвідував окуповану Херсонщину, де давав пропагандистські концерти. 

Повідомляється, що у 2023 році жодну особу з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, не виключили. 

Наразі в списку перебуває 213 осіб. Із повним переліком осіб можна ознайомитись за посиланням.

Що відомо про перелік:

  • Створили список осіб, які загрожують нацбезпеці, 8 серпня 2015 року. Тоді Мінкульт отримав від СБУ перелік з 14 осіб і створив.
  • Список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, складає Міністерство культури на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань телебачення та радіо.
  • Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень. Приміром, якщо мова про діячів кіногалузі, то Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію посвідчення на показ фільмів, учасником якого є особа з переліку.
  • У 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Також у списку є російський пропагандист Дмитро Кисельов.
  • У 2021 році до "списку нев'їзних" було внесено 103 особи. Водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.
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