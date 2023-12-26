Мінкультури внесло російських співака та актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До переліку внесли російського актора Олексія Кравченка та російського співака Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомо, що Кравченко знімався у пропагандистській стрічці "Солнцепек", у якій йдеться про те, як українська армія нібито нападає на Донбас і розвʼязує війну. Цей фільм, а також акторів та творчу групу 2021 році Мінкульт вніс до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

Ярослава Дронов, за даними, відвідував окуповану Херсонщину, де давав пропагандистські концерти.

Повідомляється, що у 2023 році жодну особу з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, не виключили.

Наразі в списку перебуває 213 осіб. Із повним переліком осіб можна ознайомитись за посиланням.

Що відомо про перелік:

Створили список осіб, які загрожують нацбезпеці, 8 серпня 2015 року. Тоді Мінкульт отримав від СБУ перелік з 14 осіб і створив.

Список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, складає Міністерство культури на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань телебачення та радіо.

Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень. Приміром, якщо мова про діячів кіногалузі, то Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію посвідчення на показ фільмів, учасником якого є особа з переліку.