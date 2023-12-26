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На Харківщині намагалися продати артефакти 2 сторіччя до нашої ери

Зловмисник намагався продати набір бронзоливарника за 300 тисяч гривень. 

На Харківщині намагалися продати артефакти 2 сторіччя до нашої ери
Фото: Національна поліція

До правоохоронців звернувся керівник Національного музею історії України, який виявив оголошення в мережі Інтернет про продаж артефактів.

Як повідомили у поліції, 47-річний харківʼянин на спеціальному сайті під псевдонімом опублікував оголошення про продаж набору бронзоливарника, датованого 2 сторіччям до нашої ери, за 300 тисяч гривень.

Фото: Національна поліція

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника.  Під час обшуку помешкання підозрюваного вилучили  артефакти вагою 21 кілограм.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Наразі поліцейські зʼясовують їх походження. Досудове розслідування триває.

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