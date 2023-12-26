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Протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень

Росіяни намагалися прорвати оборону на деяких напрямках. 

Протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, що не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби відбили 27 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 13 атак в районах Первомайського і Невельського.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону. За його словами, на Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де відбили шість атак.

На Шахтарському відбили три атаки в районі Старомайорського Донецької області. 

"На Запорізькому напрямку Збройні Сили та інші підрозділи Сил оборони зупинили сім атак противника в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області", – сказав речник.

На Херсонському захисники продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Росіяни натомість намагаються вибити їх із позицій. Протягом доби ворог здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав відсіч.

Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати ворогу втрат.

На Куп'янському напрямку захисники відбили шість атак в районі Синьківки, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону.

На Лиманському українські війська завадили 29 атакам ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області і Веселого Донецької області, де окупанти намагалися прорвати оборону. 

На Бахмутському напрямку захисники відбили чотири атаки в районі Богданівки. 

Протягом доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного і 42 авіаударів, вчинив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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