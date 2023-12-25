Головне за понеділок, 25 грудня: Бої за Мар'їнку, тези нових правил мобілізації

76 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по базі Червоного Хреста на Херсонщині. Яким запам’ятається 670-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.

Про це LB.ua повідомили джерела в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Остаточного тексту немає. Все ще продовжуємо обговорювати на рівні робочих груп», – розповів один з членів Комітету.

Інший член безпекового комітету додав, що «розглядатимуть у першому читанні у Верховній Раді 10 січня. «Тексту немає, але є основні тези», – сказав нардеп.

Які норми передбачає поточний варіант законопроєкту – в нашій новині.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” має реєстраційний номер 10378.

Крім того, Кабмін вніс законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”, який має реєстраційний номер 10379.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 грудня – в нашій новині.

Росіяни не захопили Мар'їнку, бої за місто тривають. Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищене. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - наголосив Штупун.

Так українські військові відреагували на фейкову заяву російського міноборони, яке повідомляло про начебто повне захоплення населеного пункту.

Щодо ситуації в Авдіївці, то там українські бійці стійко тримають оборону і завдають чималих втрат росіянам.

"Загроза завжди є - оточення, прориву. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо ворогу втрат щодня. Він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки", - додав речник.

За його словами, росіяни підтягують резерви, зокрема, техніку. Але вона вже не тієї якості, яка була. Особовий склад ворог підтягує регулярно.

Російська армія зруйнувала третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.

"Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста… Били "шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "шахеди"; згоріло все", – цитує Громадське радіо командира херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Миколу Тараненка.

За його словами, ворожі обстріли Херсона та області не вщухають – щоденно від 30 до 50 ударів.

Також він додав, що для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури Херсонщини Росія все частіше стала використовувати балістичні ракети. "Погано те, що вони перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі», – сказав Тараненко.

Верховна Рада постановою визначила перелік пам’ятних дат на 2024 та 2025 роки. Зокрема у 2024 році відзначатимуть ювілеї Параджанова, Івасюка та Шевченка.

Які ще дати вшановуватимуться на державному рівні – в новині.

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