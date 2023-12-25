Працівникам Держрезерву представили нову виконувачку обов’язків голови

25 грудня заступник міністра економіки України Ігор Фоменко представив колективу Державного агентства резерву України нову виконувачку обов’язків голови.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Нараз осаду обійматиме Яніна Кривда. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 грудня.

"Очікую від нового керівництва та усього Держрезерву в цілому чіткого та своєчасного виконання завдань, передбачених стратегією реформування державних резервів», - сказав Фоменко.

Перед цим призначенням Яніна Кривда керувала державною установою «Трикутник», яка входить до сфери управління Держрезерву. Наразі комбінат перебуває у процесі ліквідації.