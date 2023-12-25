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Біля Роботиного два українські бійці взяли у полон дві групи окупантів, - речник Сил оборони Таврійського напрямку

Росіяни здалися майже без бою.

Біля Роботиного два українські бійці взяли у полон дві групи окупантів, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
Фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

У районі Роботиного в Запорізькій області два українські бійці захопили у полон дві групи росіян.

Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На тому напрямку за останні три дні наші воїни захопили в полон дві великі групи (близько 5 чоловік) окупантів. Вони здалися не те що з радістю, але практично без бою... Було зроблено кілька пострілів, кілька черг у повітря, і вони здалися", - розповів Штупун.

Він додав, що моральний стан окупантів на Запорізькому напрямку і загалом "надломлений, і вони готові здаватися без особливого бою". "Одна група, скажемо, просто вийшла, здалася", - сказав Штупун.

Просувань загарбників біля Роботиного немає, але ворог постійно намагається іти вперед і відбити те, що він втратив раніше, зазначив речник.

Яка ситуація з обміном полонених

  • Наразі обміни призупинилися через позицію Росії, яка не хоче повертати своїх громадян.
  • Щоправда, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що часто обміни таки відбуваються, але не публічно, а іноді одразу ж на полі бою. 
  • Водночас Росія планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинення обмінів військовополоненими, попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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