Біля Роботиного два українські бійці взяли у полон дві групи окупантів, - речник Сил оборони Таврійського напрямку

У районі Роботиного в Запорізькій області два українські бійці захопили у полон дві групи росіян.

Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На тому напрямку за останні три дні наші воїни захопили в полон дві великі групи (близько 5 чоловік) окупантів. Вони здалися не те що з радістю, але практично без бою... Було зроблено кілька пострілів, кілька черг у повітря, і вони здалися", - розповів Штупун.

Він додав, що моральний стан окупантів на Запорізькому напрямку і загалом "надломлений, і вони готові здаватися без особливого бою". "Одна група, скажемо, просто вийшла, здалася", - сказав Штупун.

Просувань загарбників біля Роботиного немає, але ворог постійно намагається іти вперед і відбити те, що він втратив раніше, зазначив речник.

Яка ситуація з обміном полонених