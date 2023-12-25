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Черкаський депутат отримав 5 років за виправдовування російської агресії

Чоловік є помічником народного депутата України. 

Черкаський депутат отримав 5 років за виправдовування російської агресії
Фото: Офіс генпрокурора

Суд визнав винним депутата Черкаської міської ради у виправдовуванні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників.

Як повідомили у прокуратурі, чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" та нині є помічником народного депутата України.

Прокурори у суді довели, що депутат міськради упродовж червня-липня 2022 року у розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.

Фото: Офіс генпрокурора

Чоловік виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні. Також захоплювався правлінням президента Росії, звеличував російську армію та бажав перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади у разі окупації Черкащини.

Депутата засудили до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Він ще може подати апеляцію.

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