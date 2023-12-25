У Херсоні росіяни зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги

Щоденно по Херсону та області окупанти завдають від 30 до 50 ударів.

Російська армія зруйнувала третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.

"Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста… Били "шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "шахеди"; згоріло все", – повідомив командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко, передає Громадське радіо.

За його словами, ворожі обстріли Херсона та області не вщухають – щоденно від 30 до 50 ударів.

Також він додав, що для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури Херсонщини Росія все частіше стала використовувати балістичні ракети.

"Погано те, що вони перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі», – сказав Тараненко.