Стерненко оголосив великий збір на FPV-дрони: щоб закрити прогалини в постачаннях

Волонтер Сергій Стерненко оголосив великий збір на 2000 FPV-безпілотників. Для такої кількості апаратів потрібно зібрати щонайменше 31 540 000 гривень.
На 5000 треба 78 млн грн. Про це Стерненко написав у Telegram і X.
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"Гадаю, кілька тисяч дронів будуть чудовим подарунком для наших захисників. Давайте це зробимо!" – закликав волонтер.
Стерненко попередив, що всі збори на армію публікує публічно і лише через свій офіційний канал у Telegram.
"Якщо вам в тг пишуть від мого імені і щось просять – це шахраї", – наголосив він.
FPV-дрони дають можливість знищувати дороговартісну техніку ворога не витрачаючи снарядів, яких часто бракує.