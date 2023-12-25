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Стерненко оголосив великий збір на FPV-дрони: щоб закрити прогалини в постачаннях

На 2000 апаратів треба зібрати 31 540 000 млн гривень. 

Стерненко оголосив великий збір на FPV-дрони: щоб закрити прогалини в постачаннях
Раніше передані безпілотники, на які збирав гроші Стерненко
Фото: facebook/Сергій Стерненко

Волонтер Сергій Стерненко оголосив великий збір на 2000 FPV-безпілотників. Для такої кількості апаратів потрібно зібрати щонайменше 31 540 000 гривень.

На 5000 треба 78 млн грн. Про це Стерненко написав у Telegram і X.

"Гадаю, кілька тисяч дронів будуть чудовим подарунком для наших захисників. Давайте це зробимо!" – закликав волонтер.

Стерненко попередив, що всі збори на армію публікує публічно і лише через свій офіційний канал у Telegram.

"Якщо вам в тг пишуть від мого імені і щось просять – це шахраї", – наголосив він.

FPV-дрони дають можливість знищувати дороговартісну техніку ворога не витрачаючи снарядів, яких часто бракує.

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