11 областей України зазнали атак ворога за добу, – ОВА

У Хмельницькій області вночі під час сигналу повітряної тривоги силами ППО знешкодили БПЛА типу Shahed. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було п'ять обстрілів (68 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п'ять вибухів. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок.

У Миколаївській вчора сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожий БпЛА Shahed-131/136. Учора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Постраждалих немає. Також обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Артилерійські удари фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

У Луганській окупанти потужно обстріляли Невське, на території села вчора сталося 15 вибухів. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Біля Стельмахівки ворог намагався прорвати нашу оборону, однак вимушений був відійти на раніше зайняті позиції. З авіації росіяни вдарили по Новоєгорівці та Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 140 обстрілів (528 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Гатище, Бударки, Гур'їв Козачок, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка й Кислівка. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.

У Запорізькій 18 населених пунктів – під ворожим вогнем, ворог завдав 176 ударів по області. Окупанти здійснили шість обстрілів із ракетних систем залпового вогню Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БпЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського. 142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській вчора вдень російські загарбники не давали спокою Нікопольському району. На районний центр скерували дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській сільській громадах. П'ять ворожих БпЛА над областю знищили наші захисники з ПвК "Схід" вчора пізно ввечері. По два "шахеди" збили у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один – у Павлоградському. В останньому – уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали. Без жертв.

У Донецькій під вогнем рашистів – п'ять населених пунктів: Курахове, Желанне, Очеретине, Нью-Йорк, Новоселівка Перша. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них три – багатоквартирних, ЛЕП, дитсадок. За добу на Донеччині троє поранених.

В Одеській вночі ворог застосував спочатку тактичну авіацію – ракету Х-31П в напрямку Чорноморська. Підрозділи протиповітряної оборони ракету знищили. Після цього ворог почав атакувати ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В області знищили 17 БпЛА. Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламки пошкодили недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

У Херсонській за добу окупанти здійснили 71 обстріл (288 снарядів), з них по Херсону – чотири артилерійських обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області, територію заводу у Херсоні. У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували. Ворог завдав удару по Білозерці. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма. Їй надали допомогу на місці. Ворог щільним вогнем вкрив Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть. Вчора ввечері ворогом здійснено атаку попередньо ударними БпЛА типу Shahed у районі населеного пункту Раківка. Інформації щодо потерпілих та пошкоджень не надходила. За добу по області: одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.