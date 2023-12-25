Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, зараз проголосували би за Чорновола - опитування

На перших президентських виборах перемогу здобув Леонід Кравчук із результатом 61,6%.

​Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, зараз проголосували би за Чорновола - опитування
Фото: novosti-n.mk.ua

За лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола на перших президентських виборах в Україні проголосували б 74% українців, якби вони опинилися в 1991 році, а за Леоніда Кравчука - 13%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У перерахунку на тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б віддано за Чорновола і 14% - за Кравчука. Зокрема серед респондентів, які справді у 1991 році мали право голосу (нині це люди віком 50 років і старші) 81% проголосували б за Чорновола і 10% - за Кравчука, зазначається в результатах дослідження.

За даними КМІС, у всіх макрорегіонах України більшість населення проголосувала б за Чорновола. Переважно найбільше - на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні Чорновола підтримали б 58% опитаних (Кравчука - 17%), на сході - 63% (Кравчука - 28%).

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.

  • На перших президентських виборах, які 1 грудня 1991 року відбулися після проголошення незалежності України, перемогу здобув Кравчук із результатом 61,6%, Чорновіл отримав 23,3% голосів. Кравчук отримав абсолютну більшість голосів скрізь, окрім Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, де більшість голосів отримав Чорновіл.
  • Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі біля Києва. У Народному Русі України назвали його загибель політичним убивством. Протягом наступних років слідчі органи неодноразово закривали і відривали кримінальне провадження за фактом його загибелі.
  • У січні 2014 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області закрив кримінальну справу за фактом загибелі Чорновола. Однак, в лютому 2017-го понад 300 народних депутатів попросили ГПУ активізувати розслідування. Депутати заявили, що не вірять, що політик загинув у результаті нещасного випадку.
  • У 2021 році колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша розповів, що Чорновіл не загинув в автомобільній аварії. Його вбили після ДТП. Це підтвердив син політика Тарас Чорновіл, однак наголосив, що цій інформації "вже близько 20 років".
  • Перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року, на 89-му році життя.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies