​Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, зараз проголосували би за Чорновола - опитування

За лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола на перших президентських виборах в Україні проголосували б 74% українців, якби вони опинилися в 1991 році, а за Леоніда Кравчука - 13%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У перерахунку на тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б віддано за Чорновола і 14% - за Кравчука. Зокрема серед респондентів, які справді у 1991 році мали право голосу (нині це люди віком 50 років і старші) 81% проголосували б за Чорновола і 10% - за Кравчука, зазначається в результатах дослідження.

За даними КМІС, у всіх макрорегіонах України більшість населення проголосувала б за Чорновола. Переважно найбільше - на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні Чорновола підтримали б 58% опитаних (Кравчука - 17%), на сході - 63% (Кравчука - 28%).

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.