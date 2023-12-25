Генштаб підтвердив збиття ще одного літака росіян – п'ятого з декілька днів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 354 тисячі військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 353950 (+760) осіб
- танків - 5877 (+19)
- бойових броньованих машин - 10919 (+31)
- артилерійських систем - 8347 (+33)
- РСЗВ - 934 (+2)
- засоби ППО - 613 (+2)
- літаків - 329 (+2)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32)
- крилаті ракети - 1616 (+2)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53)
- спеціальна техніка - 1234 (+5).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.