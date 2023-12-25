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Генштаб підтвердив збиття ще одного літака росіян – п'ятого з декілька днів

Росія вже втратила в Україні майже 354 тисячі військових.

Генштаб підтвердив збиття ще одного літака росіян – п'ятого з декілька днів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 354 тисячі військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 353950 (+760) осіб
  • танків - 5877 (+19)
  • бойових броньованих машин - 10919 (+31)
  • артилерійських систем - 8347 (+33)
  • РСЗВ - 934 (+2)
  • засоби ППО - 613 (+2) 
  • літаків - 329 (+2)
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32)
  • крилаті ракети - 1616 (+2)
  • кораблі / катери - 22 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) 
  • спеціальна техніка - 1234 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

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