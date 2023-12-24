В Одесі пролунали вибухи, Росія спрямувала дрони на декілька областей

В Одесі увечері 24 грудня пролунала серія вибухів. За даними кореспондента УП, їх було понад п'ять.

До цього повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку. Після неї з'явилася ще й загроза ударних БпЛА.

ОВА закликала Одеський район бути в укриттях.

"Одеський район, будь ласка, знову пройдіть в укриття та перебувайте там до відбою!" – закликав голова ОВА Олег Кіпер.

Окрім того, російський ворог випустив безпілотники на Хмельницьку область, у бік Старокостянтинова. Там, як відомо, розташовано аеродром, який росіяни вже неодноразово атакували.

Після 22 години ударні БпЛА залетіли в Полтавську область.

Повітряна тривога станом на 21:57 оголошена в Житомирській, Одеській, Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій областях і Криму.