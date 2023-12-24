У Києві відремонтували укриття, про яке писав LB.UA ще в липні.

У Шевченківському районі перед новим роком відремонтували укриття, про яке писав LB.UA ще в липні. Попередній кошторис ремонту укриття на Prozorro склав майже 4 млн грн.

Після ремонту укриття обладнали сучасною вентиляційною системою, сигналізацією у випадку пожежі та дверима, що автоматично відчиняються під час повітряної тривоги.

Окрім пофарбованих стін та підлоги, нової електричної проводки, також встановили душ, бойлер, туалет та два умивальники.

Ремонт в укритті, де поряд було три влучання ворожих ракет та загиблі, зробили на замовленння Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Тендер виграв єдиний учасник - ТОВ "БУД АЛЬЯНС". Та попередній кошторис оцінили у майже 4 млн грн для ремонту 100 кВ м укриття.

На час ремонту перед новим роком мешканцям біля стратегічного об’єкту, куди влучали ракети, районна адміністрація пропонувала переховуватися в укритті на цьому ж об’єкті.

Однак після інспекції голови Тимчасової контрольної комісії Київради Леоніда Ємця на час ремонту укриття мешканцям Шевченківського району відкрили додаткове підвальне приміщення. Аби вони з метою безпеки переховувалися під час повітряних тривог подалі від зони потенційного ураження ворожими ракетами та дронами.

Також Ємець взяв на контроль питання бюджетного фінансування ремонту цього укриття.

Керівник ТОВ «БУД АЛЬЯНС» Андрій Годун повідомив LB, що "за результатами ремонту буде зовсім інший кошторис з набагато меншою сумою. Все згодом буде в публічному доступі".

Нагадаємо, LB докладно писав про стан укриттів у столиці. Зокрема, - про згадане укриття.