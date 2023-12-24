​Росіяни за допомогою дронів шукають засоби, якими Україна збила три винищувачі Су-34, - Ігнат

Повітряні сили можуть проводити такі операції на різних напрямках.

Армія Російської Федерації, використовуючи безпілотники, намагається знайти засоби, якими було збито три винищувачі Су-34.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Зараз ворог, використовуючи безпілотники, намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що таким чином війська РФ шукають засоби, "якими були відправлені їхні літаки у вічний політ".

Водночас він зауважив, що, після успішного збиття трьох російських винищувачів ворог значно менше застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби. Зокрема, - на Херсонському напрямку.

Речник наголосив, що системи для ураження ворога, зокрема й надані міжнародними партнерами, можуть з'являтися на різних напрямках, а не лише там, де окупанти вже зазнали втрат.

"Повітряні сили можуть проводити такі операції на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем, про що і йдеться у рамках нашої коаліції протиповітряної оборони, яка створена нещодавно", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна чекає на військову допомогу, зокрема від Німеччини, та постачання додаткових систем Patriot, IRIS -T та інше озброєння, що допоможе здобути перевагу над ворогом та відігнати його від українських кордонів.

Су-34 - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.