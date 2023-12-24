Головне за ніч та ранок неділі, 24 грудня: бої під Авдіївкою та на лівобережжі Дніпра, обстріли Херсона

У ніч на неділю, 24 грудня, російська армія атакувала Україну 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих "шахедів", ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Відомо, що безпілотники "приземлили" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 81 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, крім цього росіяни не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Херсонщини.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Сили оборони знищили 800 російських солдатів. Загальні втрати РФ у війні проти України складають 353 190 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що минулої доби окупанти здійснили 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації та 2 ракетних удари. По Херсону ворог випустив 71 снаряд.

Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку у Херсоні постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Унаслідок вчорашнього вибуху на вул. Княгині Ольги у Львові загинули троє жителів будинку, двоє дітей та один дорослий отримали поранення. Поліцейські розслідують обставини події за фактом розпочато кримінальне провадження, пишуть у пресслужбі МВС України.

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", – додають у поліції.

Вчора російська армія завдала удару з безпілотника по мирному населенню Чернігівської області під час роздачі хліба.

"Вчора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона", – повідомили у Національній поліції.

Внаслідок атаки люди не постраждали. Осколками посіло легковий автомобіль з хлібом.

Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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