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На Харківщині двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів

Росіяни "накрили" Харківщину вогнем артилерії.

На Харківщині двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок влучань поранень зазнали двоє мирних жителів, – повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Крім того, ЗСУ відбили 17 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.

"Уночі ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. У результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід. Без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

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