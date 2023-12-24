На Харківщині двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів

Впродовж минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок влучань поранень зазнали двоє мирних жителів, – повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, ЗСУ відбили 17 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.

"Уночі ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. У результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід. Без постраждалих", – ідеться у повідомленні.