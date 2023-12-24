Армія РФ використовує хімічну зброю на лівому березі Херсонщини, – ISW

Російська армія зробила незначні просування на лівому березі Дніпра на Херсонщині та почала використовувати хімічну зброю проти Сил оборони біля с. Кринки, – пишуть аналітики ISW.

"810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил. 22 грудня 810-та ОМСБр опублікувала у своєму Telegram-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області)".

У дописі стверджується, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вивести українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї.

За інформацією ISW, 810-та ОМСБр додатково опублікувала кадри, на яких видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.

Раніше аналітики ISW зазначали, що російські війська застосували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022 року.

Раніше командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомляв, що армія РФ почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.У травні під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів.