Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ використовує хімічну зброю на лівому березі Херсонщини, – ISW

Армія РФ зробили незначні просування на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Армія РФ використовує хімічну зброю на лівому березі Херсонщини, – ISW
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Російська армія зробила незначні просування на лівому березі Дніпра на Херсонщині та почала використовувати хімічну зброю проти Сил оборони біля с. Кринки, – пишуть аналітики ISW.

"810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил. 22 грудня 810-та ОМСБр опублікувала у своєму Telegram-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області)".

У дописі стверджується, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вивести українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї.

За інформацією ISW, 810-та ОМСБр додатково опублікувала кадри, на яких видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.

Раніше аналітики ISW зазначали, що російські війська застосували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022 року.

Раніше командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомляв, що армія РФ почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.У травні під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies