Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Quo vadis, Верховний Суд? Кого оберуть головою суду та чим це загрожує
Quo vadis, Верховний Суд? Кого оберуть головою суду та чим це загрожує
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів

Після майже 10-годинного бою загарбники відступили.

Під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів
Фото: ДПСУ

В Авдіївці російські окупанти застосували хімічні гранати - їх загарбники скинули з дронів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Це сталося перед штурмом українських позицій ворожою піхотою.

"Потім противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. Бій тривав близько десяти годин, після чого противник з втратами відступив", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонникам на Авдіївському напрямку спільно з воїнами механізованої бригади ЗСУ вдалося знищити два танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, а також понад 30 окупантів.

Нагадаємо, 26 травня росіяни завдали ракетного авіаудару по Авдіївці. Під удар потрапив житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв.

Днями внаслідок ворожого ракетного удару по Авдіївці були поранені двоє людей. У місті, яке регулярно обстрілює ворог, залишаються 1 700 цивільних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies