Під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів

Після майже 10-годинного бою загарбники відступили.

В Авдіївці російські окупанти застосували хімічні гранати - їх загарбники скинули з дронів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Це сталося перед штурмом українських позицій ворожою піхотою.

"Потім противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. Бій тривав близько десяти годин, після чого противник з втратами відступив", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонникам на Авдіївському напрямку спільно з воїнами механізованої бригади ЗСУ вдалося знищити два танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, а також понад 30 окупантів.

Нагадаємо, 26 травня росіяни завдали ракетного авіаудару по Авдіївці. Під удар потрапив житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв.

Днями внаслідок ворожого ракетного удару по Авдіївці були поранені двоє людей. У місті, яке регулярно обстрілює ворог, залишаються 1 700 цивільних.