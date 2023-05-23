Внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці Донецької області поранені щонайменше двоє людей.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто. Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

За інформацією Кириленка, наразі у місті залишаються понад 1 700 людей, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя – безцінне”, – наголосив очільник ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, місто Авдіївка регулярно перебуває під обстрілами окупантів. Так, вранці 15 травня військові РФ завдали ракетного удару по місту. Ворожі ракети влучили в лікарню. Внаслідок атаки загинули четверо людей.