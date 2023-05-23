У "Дії" тепер можна обміняти або відновити посвідчення водія

Замовити можна як фізичний пластиковий документ, так і Е-посвідчення.

Із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ.

"Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ", – йдеться в повідомленні.

Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є винятково цифровим і дійсним на території України.

У МВС нагадали, що обмін посвідчення водія актуальний, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документу

написи на бланку затерлись і не читаються

водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать)

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно, коли:

посвідчення водія було втрачено чи знищено

документ викрали тощо.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення:

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення"

оберіть причину заміни документа

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат)

оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані

підпишіть заяву

сплатіть за послугу.

Після подачі заявки протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Нагадаємо, що з початку року в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія.