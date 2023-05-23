У "Дії" тепер можна обміняти або відновити посвідчення водія

Із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.
Про це повідомило міністерство внутрішніх справ.
"Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ", – йдеться в повідомленні.
Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є винятково цифровим і дійсним на території України.
У МВС нагадали, що обмін посвідчення водія актуальний, коли:
- закінчився термін дії наявного у водія документу
- написи на бланку затерлись і не читаються
- водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать)
- за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.
Відновлення посвідчення водія потрібно, коли:
- посвідчення водія було втрачено чи знищено
- документ викрали тощо.
Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення:
- перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення"
- оберіть причину заміни документа
- підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання
- оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат)
- оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ
- підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані
- підпишіть заяву
- сплатіть за послугу.
Після подачі заявки протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.
Нагадаємо, що з початку року в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія.