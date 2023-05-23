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У "Дії" тепер можна обміняти або відновити посвідчення водія

Замовити можна як фізичний пластиковий документ, так і Е-посвідчення.

У "Дії" тепер можна обміняти або відновити посвідчення водія

Із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ.

"Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ", – йдеться в повідомленні.

Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є винятково цифровим і дійсним на території України.

У МВС нагадали, що обмін посвідчення водія актуальний, коли:

  • закінчився термін дії наявного у водія документу
  • написи на бланку затерлись і не читаються
  • водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать)
  • за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно, коли:

  • посвідчення водія було втрачено чи знищено
  • документ викрали тощо.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення:

  • перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення"
  • оберіть причину заміни документа
  • підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання
  • оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат)
  • оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ
  • підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані
  • підпишіть заяву
  • сплатіть за послугу.

Після подачі заявки протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Нагадаємо, що з початку року в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія.

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