За першу добу подали більше 3 тисяч заявок по програмі єВідновлення

Українці подали 3 194 заяви про виплату допомоги за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла”, - повідомили в пресслужбі.

Перед тим, як подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія, треба подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Нагадаємо, що 10 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення". Вона дає українцям можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Заяву про отримання виплати можна подати в застосунку "Дія", а кошти зарахують на спеціальну картку "єВідновлення".

Деякі українські банки вже почали відкривати картки для зарахування такої допомоги, пропонуючи клієнтам кешбек. За умовами програми, картка "єВідновлення" діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Після цієї дати залишок коштів повертається в бюджет.

Відповідно до закону про компенсацію за зруйноване війною житло, який почав діяти в травні 2023 року, кошти на відшкодування братимуть із кількох джерел.

Фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів та за рахунок майбутніх репарацій РФ.