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У перший день роботи у програмі "єВідновлення" стався збій

Система була перевантажена великою кількістю заявок.

У перший день роботи у програмі "єВідновлення" стався збій

Через подачу українцями тисяч заявок у перший день роботи програми "єВідновлення" в системі стався збій.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Сьогодні ми почали реєструвати ваші заявки на грошову допомогу по програмі "єВідновлення". Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві радять бажаючим подати заявки повторити спробу пізніше.

"Якщо вам ще не вдалося скористатися послугою — не хвилюйтеся, спробуйте зайти в застосунок пізніше", - зазначили у прес-службі.

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Нагадаємо, що 10 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення". Вона дає українцям можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Заяву про отримання виплати можна подати в застосунку "Дія", а кошти зарахують на спеціальну картку "єВідновлення".

Деякі українські банки вже почали відкривати картки для зарахування такої допомоги, пропонуючи клієнтам кешбек. За умовами програми, картка "єВідновлення" діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Після цієї дати залишок коштів повертається в бюджет.

Відповідно до закону про компенсацію за зруйноване війною житло, який почав діяти в травні 2023 року, кошти на відшкодування братимуть із кількох джерел.

Фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів та за рахунок майбутніх репарацій РФ.

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