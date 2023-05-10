Німеччина закупить для своїх Збройних сил ще 50 бойових машин Puma

Берлін збільшив витрати на оборону після вторгнення Росії в Україну.

Німеччина закупить для своїх Збройних сил додатково 50 бойових машин Puma, повідомляє Reuters.

За інформацією учасників німецького парламентського комітету з бюджету, вартість покупки становить $1,65 млрд.

Берлін збільшив витрати на оборону після вторгнення Росії Україну в 2022 році, надавши озброєння Києву та поповнивши свої військові запаси.

Бойовими машинами Puma виробництва KMW та Rheinmetall влада поступово замінює старі бойові машини піхоти Marder.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що бойові машини піхоти Marder уже прямують до України.

До кінця травня Німеччина і Данія передадуть нашій державі 80 танків Leopard 1.