Окупанти посилили перевірки автомобілів на Запоріжжі

Окупанти посилили перевірки цивільних машин на дорогах тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, місцеві мешканці повідомляють про більш прискіпливі допити та перевірки цивільних авто на блокпостах окупантів.

"Наближенням контрнаступу Сил Оборони України змушує окупантів нервувати та активніше шукати "українські ДРГ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують під приводом евакуації жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів захоплених територій Запорізької області.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.