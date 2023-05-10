Сили оборони отримали позашляховики для створення чергових мобільних вогневих груп ППО для захисту Києва та півночі країни.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам. Намагаємось унеможливити ураження військ та максимально забезпечити захист наших співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури”, - повідомив генерал.

Він зазначив, що сьогодні передав чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України.

Нагадаємо, нацгвардієць збив із "Ігли" російську крилату ракету під час нещодавньої нічної атаки на Київ. Частини виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Там є часткові руйнування.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські військові використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони. Часті повітряні тривоги також є елементом психологічного тиску на українців.