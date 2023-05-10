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У центрі Херсона через обстріли пошкоджено водогін

Наразі ведуться ремонтні роботи.

У центрі Херсона через обстріли пошкоджено водогін
Фото: Олександр Сєнкевич

У центральній частині Херсона, ймовірно, будуть перебої з водопостачанням.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

"Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням. Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів" ,- йдеться в повідомленні. 

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Нагадаємо, що 10 травня ворог знову обстрілює Херсон. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонщині 354 снаряди. Поранень зазнала одна мирна людина. 

3 травня російські загарбники обстріляли Херсон. 24 людини загинули, 46 поранені. 

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