У центрі Херсона через обстріли пошкоджено водогін

У центральній частині Херсона, ймовірно, будуть перебої з водопостачанням.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

"Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням. Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 травня ворог знову обстрілює Херсон. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонщині 354 снаряди. Поранень зазнала одна мирна людина.

3 травня російські загарбники обстріляли Херсон. 24 людини загинули, 46 поранені.