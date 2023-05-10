Армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонській області 354 снаряди

Протягом 9 травня росіяни 63 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БпЛА та авіації.

По Херсону били сім разів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його даними, поранень зазнала одна мирна людина.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію та будівлю торгівельного центру", – написав він.

З деокупованої території області евакуйовано 49 осіб.

Нагадаємо, що фельдшерський пункт росіяни зруйнували в Кізомисі. Вони вдарили по селу артилерією. Цивільні не постраждали.