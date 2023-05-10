Російські окупанти демонтували в Маріуполі 282 багатоквартирних будинки

Знесення будинків - один зі способів окупантів приховати свої злочини.

В окупованому росіянами Маріуполі загарбники демонтували вже 282 багатоквартирних будинки.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% - знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що у планах окупантів знести приблизно 700 будинків.

У міськраді зазначили, що знесення будинків - один зі способів окупантів приховати свої злочини.

Нагадаємо, російські окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.