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Російські окупанти демонтували в Маріуполі 282 багатоквартирних будинки

Знесення будинків - один зі способів окупантів приховати свої злочини. 

Російські окупанти демонтували в Маріуполі 282 багатоквартирних будинки
Фото: Скріншот з відео

В окупованому росіянами Маріуполі загарбники демонтували вже 282 багатоквартирних будинки.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% - знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Він додав, що у планах окупантів знести приблизно 700 будинків.

У міськраді зазначили, що знесення будинків - один зі способів окупантів приховати свої злочини. 

Нагадаємо, російські окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.

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