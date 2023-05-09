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Російські війська обстріляли 5 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів.

Російські війська обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 9 травня, росіяни обстріляли населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської та Хотінської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів, зафіксовано 88 вибухів.

По території Великописарівської громади вдарили з міномету, обстрілом було пошкоджено приватне житлове домоволодіння, минулось без людських втрат. Також громаду обстріляли з АГС.

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По Білопільській громаді били з артилерії та АГС, а також з мінометів.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з САУ.

Краснопільську та Хотінську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, ввечері 9 травня російські війська завдали ракетного удару по Куп'янську у Харківській області

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