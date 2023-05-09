Росіяни завдали ракетного удару по Куп'янську, є поранені

Ввечері 9 травня російські війська завдали ракетного удару по Куп'янську у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені”, - написав він.

Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією постраждали троє людей – дві жінки та чоловік.

Одна людина отримала допомогу на місці, двох прийшлось госпіталізувати. На місці влучання працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. “Прильоти” шести ракет С-300 зафіксовані у районі селищі Новий Коротич. Всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.