Сміливості українців, союзників та партнерів вистачить, щоб подолати державу-терориста. Ми знищимо тотальне зло в його корінні, коли воно ще не встигло оповити агресією інші народи Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell (European University for Well-Being) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, інформує LB.

«Я думаю, що ніхто б не хотів, щоб пала Україна. Бо треба буде шукати іншу опору. І це значить, що хтось інший буде боротися та буде війна. Тому Україна — це не тільки опора. Я б додав, що Україна — паркан, стіна між абсолютною автократією та демократією. Тому ми повинні вистояти, щоб у майбутньому потужної та незалежної Європи бути дійсно опорою. Тому ми й тримаємо цю стіну міцно», — заявив він.

Глава держави привітав європейське студентство, закликавши згадати весь історичний шлях, який пройшла Європа за свободу для людей.

«Ми не маємо права піддаватися ілюзії, що битва за свободу вже завершена… Ця жорстока, терористична війна, що ведеться Росією проти України — це нагадування кожному та кожній із вас особисто, що сміливість може потрібна вам сьогодні, як і в будь-який інший час для захисту свободи та наших європейських цінностей… У мене немає сумніву, що ми виграємо у цій війні, яку розв’язала Росія. Сміливості українців, наших союзників та партнерів вистачить, щоб подолати цю державу-терориста… Ми знищимо тотальне зло в його корінні, коли воно ще не встигло оповити агресією інші народи Європи», — запевнив він.

За словами Президента України, студенти світових університетів мають вчитися «поважати права інших. Права інших — це найголовніше... Не бути агресором».

Президент нагадав, що в умовах війни, на жаль, українські студенти змушені вчитися дистанційно. Тому корисним було б надання для них онлайн доступу до світових бібліотек та «суспільного міжнародного студентського простору».

«Але якби там не звучало: ми вже навчилися мотивовано вчити в Україні під час війни. Під час атак, ударів з неба безліччю ракет та іранськими дронами. Тобто щоденних викликів. Хоча це дуже складно. Але ми живемо мрією та ми дуже об’єднані. Такого єднання України ніколи не було за часи нашої Незалежності. Нас мотивує одне — це закінчення війни та перемоги. Для нас це великий-великий виклик», — підкреслив Зеленський.

Фото: Анна Стешенко Зеленський під час спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Фото: Анна Стешенко Зеленський під час спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Фото: Анна Стешенко Зеленський під час спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Водночас Ректор КНУ імені Тараса Шевченка, професор Володимир Бугров наголосив, що «Альянс європейських університетів та наш університет будуть завжди поряд у цій боротьбі України до нашої перемоги».

Бугров додав, що «дуже символічно, коли саме сьогодні, 9 травня, у День Європи, біля університету було піднято прапор Європейського Союзу».

«Ми віримо, що настане день, коли народи Європи будуть у мирі та безпеці, який обстоює сьогодні Україна», — сказав він.

Фото: Анна Стешенко Ректор КНУ імені Тараса Шевченка, професор Володимир Бугров

Фото: Анна Стешенко

Директорка з розвитку альянсу, професорка Беатрікс Буссе заявила, що «атаки на український народ не зупинилися. Ми розуміємо наслідки цієї війни. Але нам навіть складно уявити, як взагалі можна жити, коли продовжують кидати бомби, жорстоко порушуються усі норми, однак студенти продовжують навчатися та досліджувати у таких найскладніших умовах… Тому ми хотіли б ще раз об’єднатися у солідарності з українським народом, нашими колегами, професорами, студентами, як єдина родина… Разом ми створимо світ, в якому всі будуть у добробуті та синергії та процвітати… Маючи свободу освіти, ми будуємо містки, працюємо заради мирного майбутнього для нас та майбутніх поколінь», — підкреслила вона.

Буссе запросила Президента України «до нашої родини університетів в цей історичний момент».

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Зеленський під час спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, що ще в серпні 2022 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка набув членства в Альянсі європейських університетів EUniWell (European University for Well-Being). Альянс об’єднує 11 університетів Європи із загальною кількістю студентів 337 тисяч студентів.