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Мінреінтеграції заявило, що з небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали усіх дітей

79 дітей вивезли, зокрема, з Куп’янського району.

Мінреінтеграції заявило, що з небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали усіх дітей
Фото: Скріншот з відео

Із небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали усіх дітей.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Так, 79 дітей вивезли з населених пунктів Куп’янського району (Вільхуватської, Петропавлівської, Великобурлуцької і Дворічанської територіальних громад) у межах обов’язкової евакуації.

Відповідне рішення ухвалив Координаційний штаб із питань обов’язкової евакуації під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

"Евакуйовані мешканці отримали одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, днями стало відомо, що з Херсонської області евакуювали 366 дітей. Також вивезли всіх дітей із Кізомиса, який перебуває під постійними ворожими обстрілами. А в Запорізькій області упродовж квітня вдалося евакуювати 78 неповнолітніх.

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