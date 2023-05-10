На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
ГоловнаСуспільствоВійна

На півночі Рівненщини трактор підірвався на міні

Тракторист проігнорував попереджувальні написи та огородження. 

На півночі Рівненщини трактор підірвався на міні
Фото: Вікіпедія

У середу, 10 травня, на півночі Рівненської області в прикордонній смузі трактор підірвався на міні.

Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Віталій Коваль.

"Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле", - наголосив Коваль.

Зазначимо, що у Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 7 травня у Бериславському районі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies