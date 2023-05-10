На півночі Рівненщини трактор підірвався на міні

У середу, 10 травня, на півночі Рівненської області в прикордонній смузі трактор підірвався на міні.

Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Віталій Коваль.

"Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле", - наголосив Коваль.

Зазначимо, що у Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.

Нагадаємо, що 7 травня у Бериславському районі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні.