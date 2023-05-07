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На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

Його госпіталізували.

На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

У Бериславському районі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні.

Про це повідмомили у Бериславській РДА.

Подія трапилася поблизу села Ольгине Високопільської територіальної громади. 

Чоловік керував трактором на грунтовій дорозі та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок детонації він отримав поранення, його доставили до лікарні.

Мешканців вкотре закликали утриматись від відвідин полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій.

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Нагадаємо, тракторист також підірвався на міні вчора на полі поблизу села Затишшя Харківської області.

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