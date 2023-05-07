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Окупанти масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають автомобілі у Запорізькій області

Росіяни продовжують під приводом евакуації жителів вивозити награбоване майно.

Окупанти масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають автомобілі у Запорізькій області
Наслідки обстрілів Запорізької області
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів захоплених територій Запорізької області. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. 

Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої “народної міліції” разом з їхніми родинами. 

“Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі”, − зазначили у Генштабі.

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Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.

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