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Росіяни вдень шість разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські війська вдень 7 травня шість разів обстріляли прикордонні населені пункти на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

Як наголошується в повідомленні, під перший обстріл потрапили сусідні села Костобобрів і Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, які безпосередньо межують із РФ. Близько 10:20 окупанти запустили по цих селах із гелікоптерів некеровані авіаційні ракети.

Приблизно в цей самий час, близько 10:16 було зафіксовано один прихід, імовірно, кореговану авіаційну бомбу, запущену з російського літака Су-35 по селу Заріччя, розташованому приблизно за 2 км від державного кордону з РФ.

Після цього окупанти активно обстрілювали с. Блешня Новгород-Сіверського району, м. Середина-Буда, смт Зноб-Новгородське та с. Бачівськ Шосткинського району Сумської області.

"З 10:40 до 11:10 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 82 мм, у районі н.п. Блешня. З 11:25 до 11:45 зафіксовано 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина Буда. З 13:45 до 14:16 зафіксовано 8 приходів, імовірно САУ, у районі н.п. Бачівськ. З 14:49 до 15:30 зафіксовано 17 приходів, імовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Зноб-Новгородське", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, що вранці 7 травня російські окупаційні війська 4 рази обстріляли населені пункти прикордонних районів Чернігівської області з мінометів калібру 120 мм.

За минулу добу у прикордонному селі Семенівської громади обстрілами пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. У Семенівській громаді пошкоджено газопровід через річку Снов.

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