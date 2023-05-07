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Росіяни зазнають великих втрат біля Білогорівки, - Луганська ОВА

Загиблих серед цивільного населення за минулу добу немає.

Росіяни зазнають великих втрат біля Білогорівки, - Луганська ОВА
Фото: twitter.com/666_mancer

Війська РФ намагаються штурмувати українські позиції поблизу Білогорівки, але зазнають вагомих втрат.

Про це у Телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Противник дуже активно штурмує українські позиції поблизу Білогорівки. Але дякуючи стійкості військових ЗСУ, ворог несе дуже вагомі втрати”, - зазначив він.

Також голова Луганської ОВА додав, що за останню добу окупанти 103 рази обстріляли наші населені пункти. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, що минулої доби на Луганщині артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.

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