Росіяни зазнають великих втрат біля Білогорівки, - Луганська ОВА

Загиблих серед цивільного населення за минулу добу немає.

Війська РФ намагаються штурмувати українські позиції поблизу Білогорівки, але зазнають вагомих втрат.

Про це у Телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Противник дуже активно штурмує українські позиції поблизу Білогорівки. Але дякуючи стійкості військових ЗСУ, ворог несе дуже вагомі втрати”, - зазначив він.

Також голова Луганської ОВА додав, що за останню добу окупанти 103 рази обстріляли наші населені пункти. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що минулої доби на Луганщині артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.